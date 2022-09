Vandalen bekladden historische Sint-Walburgakerk in Oudenaarde: "We moeten het er zo snel mogelijk afkrijgen"

De Sint-Walburgakerk, die centraal aan de Grote Markt van Oudenaarde staat, heeft een toren van 88 meter hoog. Het monument bestaat uit 2 verschillende architectuurstijlen: het koorgedeelte is vroeggotisch en opgetrokken in Doornikse kalksteen uit de 12e eeuw, en later kwam daar ook Balegemse steen bij. Die laatste is een zeer kalkhoudende zandsteen gemaakt in Balegem, Oosterzele. De slogans zijn gespoten op de kalksteen, wat een poreus materiaal is. Net dat maakt het moeilijk om het te reinigen.