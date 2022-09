Getipt voor Oscar: van "The mummy"-hunk naar morbide obees in "The whale", de comeback van Brendan Fraser

In het echte leven onderging Fraser evengoed een lichamelijke transformatie. De Amerikaanse acteur (53) kampte met gezondheidsproblemen na stunts in "George of the jungle" en "The mummy" en onderging operaties aan rug en knie. Hij bleef jaren uit beeld en wijt zelf zijn gewichtstoename aan die moeilijke periode.



Fraser bereidde zich voor "The whale" voor door te praten met mensen die een maagverkleining hadden ondergaan. "Je moet een ongelofelijk sterk persoon zijn, mentaal en fysiek, om te huizen in gelijkaardige lichamen", vertelde hij in Venetië aan journalisten. Fraser voelde de tientallen extra kilo's letterlijk wegen. "Als het pak uit ging op het einde van de dag, voelde ik me duizelig."



Voor zijn acteerprestaties is de internationale pers lovend. "Een intens doorleefde en ontroerende uitvoering", schrijft vakblad Variety. BBC noemt de film zelf "teleurstellend stug en sentimenteel", máár Fraser verdient "rijkelijk een Oscarnominatie". Oscarnominatie of niet, het woord "Brenaissance" - de comeback van Bren(dan Faser) - cirucleert nu al in Hollywood. Een overwinning op zich.