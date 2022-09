Amerikaanse rechter gaat in op verzoek van Trump voor "special master" in onderzoek naar in beslag genomen documenten

In de Verenigde Staten heeft een rechter oud-president Trump gelijk gegeven in zijn geschil met de Amerikaanse politiedienst FBI. Een "special master" mag nu de documenten bekijken die de FBI in beslag heeft genomen bij een inval in de woning van Trump in Florida. "Trump triomfeert omdat het onderzoek tegen hem nu aanzienlijk wordt vertraagd", zegt VS-correspondent Björn Soenens.