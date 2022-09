Lege cockpit, gevechtsvliegtuigen ter hulp en een drukprobleem: zo is privéjet van rijke Duitse familie waarschijnlijk neergestort

"Het gebeurt niet vaak, er zijn regelmatig wel eens drukproblemen in toestellen, maar er is nog één hallucinant voorbeeld van hypoxie". Bari gaat even terug in de tijd, naar 2005 in Griekenland. "Tijdens het geleidelijk opstijgen, is iedereen in dat vliegtuig langzaam het bewustzijn verloren. Behalve één iemand." Een steward had nog een zuurstoffles gevonden en kon contact maken met controleposten. Hij heeft met hun hulp het vliegtuig omgeleid van Athene naar een berg buiten de stad. Daar is het vliegtuig te pletter gestort.