West-Vlaamse steden nemen maatregelen tegen hoge energiefacturen

Verschillende West-Vlaamse steden springen bij voor inwoners die de energiefactuur niet meer kunnen betalen. Stad Ieper voorziet een toelage voor gezinnen met een laag inkomen die niet kunnen genieten van het sociaal tarief. De stad zal één derde van hun energiefactuur betalen, met een maximum van 500 euro per jaar. "De maatregel die we nu treffen is eenmalig, we hopen zo mensen te bereiken die we nog niet kennen op onze dienst welzijn en hen een energiescan aan te bieden voor hun woning, zodat ze ook preventief aan de slag kunnen om hun energiefactuur naar beneden te brengen", vertelt schepen van Welzijn Eva Ryde (N-VA).