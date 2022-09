Telewerk: lokken de hoge energieprijzen ons weer massaal naar kantoor?

Mensen kiezen om heel verschillende redenen voor thuiswerk. En ook niet alle mensen kunnen thuiswerken. "Hoe sterk wordt die groep beïnvloed door die hoge energieprijzen?", vraagt Katrien Vangrieken zich af, verbonden aan het departement Psychologie en Pedagogie aan de KU Leuven. En sowieso is de keuze heel individueel: "Er zijn zoveel verschillende redenen waarom mensen willen thuiswerken. Tijdens de coronacrisis zagen we dat voor veel mensen de ecologische impact ook belangrijk is. Die groep zal het er misschien voor over hebben om toch niet naar kantoor te komen."

Ook autonomie blijft een belangrijke factor. "Ik denk dat daar een soort individuele kosten-batenanalyse aan te pas zal komen. In welke mate wegen bepaalde voor- of nadelen door in je keuze om al dan niet naar kantoor te gaan", zegt Vangrieken. "Meer vrije tijd, de verplaatsing niet moeten maken. Voor sommige mensen is dat belangrijker dan een hogere energiefactuur."

Wie elke dag naar het werk pendelt, en zelf moet opdraaien voor zijn vervoerskosten, heeft eveneens hogere verplaatsingskosten. Ook die zullen in rekening moeten gebracht worden bij de keuze.