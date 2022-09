Zebrapad in regenboogkleuren beklad in Anderlecht

Op de Itterbeekselaan in Anderlecht, vlakbij gemeentelijke basisschool De Beverboom, is afgelopen weekend een regenboogzebrapad beklad met zwarte verf. Op foto's die op sociale media circuleren is ook te zien hoe in zwarte letters de tekst "Non LGBT" werd aangebracht. Elke Roex (Vooruit), schepen van Onderwijs in Anderlecht, reageert verbolgen.