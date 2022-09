Amerikaanse luchtmacht dit jaar centrale thema op Sanicole Airshow: "En we tonen in primeur de F35, vervanger van de F16"

Thema dit jaar van de Sanicole airshow is '75 jaar Amerikaanse luchtmacht' en dat zal volgens organisator en piloot Geoffrey Beukenberghs duidelijk te zien zijn in het programma. "Headliner is het F35-team van de Amerikaanse luchtmacht", zegt Beukenberghs. "Dat team doet normaal gezien enkel shows in Noord-Amerika, wij zijn de enige buitenlandse organisator die hen heeft weten te strikken. We hopen dan ook dat de komst van het F35-team extra publiek naar Hechtel trekt. Voorlopig lijkt dat te lukken."