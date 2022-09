"Taalvakken hebben een imagoprobleem": zo willen taalleerkrachten de talenkennis van leerlingen opkrikken

Ook nogal wat taalleraren geven in de enquête aan dat taalvakken een imagoprobleem hebben, ook binnen de school zelf. "Taalleerkrachten voelen zich soms wat in de steek gelaten door klassenraden", zegt professor Buysse. "Aan de ene kant omdat een tekort voor een taalvak niet altijd even ernstig wordt genomen als een tekort voor wiskunde of wetenschappen."

"Klassenraden adviseren de leerlingen die sterk zijn in talen ook niet noodzakelijk om voor een taal te kiezen. Langs de andere kant wordt de leerlingen die minder goed zijn in wiskunde of wetenschappen vaak aangeraden om dan maar talen te volgen. Ook al is dat niet meteen een vak dat die leerling graag doet of waar hij goede resultaten voor haalt. Met als gevolg zeer diverse groepen van leerlingen het jaar nadien."