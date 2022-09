Verslaggever Anastacia Galouchka net terug van front in Oekraïne: "Tegenoffensief lang en moeizaam, menselijke tol zal ongezien hoog zijn"

Galouchka vertelde in "De ochtend" op Radio 1 hoe ze 6 weken lang langs het front in het zuiden trok. Een moeilijke strijd is het daar. "Geografisch gezien zijn het daar allemaal steppes met af en toe wat bossen en bomen, de soldaten hebben zich ingegraven in loopgraven. Het is moeilijk vechten om op die vlakte territoriale winst te boeken. De soldaten daar zijn wel gemotiveerd, er is een zekere vastberadenheid: ze hebben geen andere keuze."

De Oekraïense president Zelenski liet aan de wereld weten dat het tegenoffensief van zijn leger in het zuiden vooruitgang boekt. Galouchka tempert de verwachtingen. "Toen ik aan het front was, waren ze al drie maanden aan het praten over het tegenoffensief. Behalve wat tanks en wat wapens die naar het front werden gevoerd, zagen we niet veel gebeuren. Zelfs nu het tegenoffensief begonnen is, is het geen massale tegenaanval waarbij er langs de hele frontlinie vooruitgang wordt geboekt. Als je het op de kaart bekijkt, zijn maar een paar dorpen bevrijd van de Russische bezetting. Het tegenoffensief gaat lang duren, moeizaam verlopen en de menselijke tol zal ongezien hoog zijn."