Begraafplaats in Turnhout wordt ook buurtpark: "Meer groene ruimte met respect voor de overledenen"

De begraafplaats bestaat 200 jaar en is ook waardevol als erfgoed maar er is al jaren niets mee gebeurd. Meer groen en open ruimte is ook welkom door de opwarming van het klimaat, zegt de stad. Daarom wil ze de begraafplaats bekijken als een park. Daar was in de buurt ook nood aan. "Uiteraard is de begraafplaats toegankelijk voor iederen maar de hoge muren nodigen niet echt uit om er een wandeling te gaan maken. We willen daarom openingen in die muren maken", zegt schepen van begraafplaatsen Stijn Adriaensens (N-VA). Er komt meer groen en bomen zorgen er voor schaduwplekken. "Uiteraard vragen we aan de bezoekers om respect te hebben voor de overledenen en de mensen die er komen rouwen."