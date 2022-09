Beluister podcast "Het kwartier": wat is de impact als je net naast het sociaal energietarief grijpt? En ophef over een miss-kandidaat zonder make-up

De energiecrisis blijft ons leven beheersen. Na de getuigenis van Kelly vandaag stromen de verhalen binnen van mensen die net naast het sociaal tarief grijpen. We luisteren naar hen en zetten nog eens de wie, wat en hoe over dat sociaal tarief op een rij. Amerikaanse presidenten verdwijnen na hun ambtstermijn vaak in de wereld van memoires en lezingen. Waarom blijft Donald Trump wél hardnekkig de headlines beheersen? En in de UK durft een Miss England-kandidaat zonder make-up het podium op. Opschudding!