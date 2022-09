Wie is Cincinnatus, de Romeinse veldheer met wie Boris Johnson zichzelf vergelijkt?

Verwijzingen naar de veldheer worden ook in de Belgische politiek vaak gemaakt. In een kranteneditoriaal werd Jean-Luc Dehaene ooit Johannes-Lucas Cincinnatus Dehaene genoemd. En toen Herman Van Rompuy de vaderlandse politiek in 2009 moest komen redden, werd hij door een politiek journalist de moderne Cincinnatus genoemd.

Dat N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever gefascineerd is door de Oudheid is algemeen geweten. Cincinnatus is een van zijn favoriete figuren, zei hij in 2014 in Knack. "Ik ben een grote fan van de klassieke Oudheid. Aan mensen die dat ook zijn, vraag ik altijd wie hun lievelingsfiguur uit de Oudheid is. Daaruit leer je heel veel over die mens. Eén van mijn favoriete figuren is inderdaad Cincinnatus: het is een beetje voor zijn rol dat ik heb gekozen." Daarmee verwees De Wever naar de regeringsvorming in 2014. Hij kreeg toen de meeste voorkeurstemmen, lanceerde een Vlaamse en federale regering en keerde daarna terug naar het Schoon Verdiep in Antwerpen.