Al voor derde keer vermoedelijke brandstichting in leegstaand pand in Nossegem

Afgelopen nacht is brand uitgebroken in een leegstaand pand in Nossegem. Het is al de derde keer dat er in het gebouw een brand was. Bij de twee vorige branden ging het om brandstichting, ook nu is er een vermoeden dat de brand werd aangestoken.

Het parket heeft een branddeskundige aangesteld die de oorzaak van de brand zal onderzoeken. De brandweer kon het vuur snel blussen, er vielen geen gewonden.