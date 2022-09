Britney Spears pikt woorden zoon Jayden niet:  "Bidden voor mij of opdat ik jullie vader 46.000 euro blijf betalen?"

Het is de tweede keer op korte tijd dat Spears reageert op uitspraken van Jayden. Eind vorige week zette ze een open brief van vier pagina's op Instagram met als boodschap: haar liefde voor haar zonen "kent geen grenzen". Ze was wel verontwaardigd dat ze blijkbaar niet aan Jaydens verwachtingen van een moeder voldeed.



De toon was toen al scherp met hier en daar een ferme sneer naar ex-man Kevin (van "ik heb jullie vader geholpen die in 15 jaar geen job had" tot "ik weet zeker dat de normen van jullie dagelijks wiet rokende vader jullie als 15- en 16-jarige helpt").