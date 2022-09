Bruggeling maakt burgers van oesterzwammen die hij op koffiegruis kweekt

Van de zwammen maakt Bart onder meer burgers die hij verkoopt in een foodtruck. "We staan op een aantal rommelmarkten en op festivals, zoals het Cactusfestival. Maar de zwamburgers zijn ook te koop in een paar winkels in het Brugse, om dan thuis af te bakken." Naast zwammen en burgers verkoopt Bart ook microgroenten. "Dat zijn kleine scheuten met een felle smaak. We kweken die met de compost die ontstaat door de kweek van zwammen. We wilden die niet verloren laten gaan. Niets gaat hier verloren", zegt Bart trots. "Of toch zo weinig mogelijk. Het gaat zo ver dat we als bedrijf minder afval produceren dan een gemiddeld gezin."