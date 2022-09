CD&V Kortenberg verandert van naam en wordt Team Burgemeester: "We kiezen voor verruiming"

"We willen over 2 jaar naar de verkiezingen trekken met een nieuw, fris concept", vertelt de burgemeester van Kortenberg Alexandra Thienpont. "We worden een open lijst waarbij we CD&V zeker niet de rug toekeren, we blijven de ideologie van CD&V verderzetten. We willen een warme, solidaire gemeenschap waarbij we zorg dragen voor kwetsbare mensen."