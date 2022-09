Centrum voor Seksuele Opvoeding in Brugge viert 50e verjaardag: "We trokken vroeger met de poepkoffer naar de achterkamers van cafés"

In de voorbije vijftig jaar is er veel veranderd in de manier waarop we met seks omgaan. Ook de boodschap die het CGSO brengt, is dus veranderd. "Waar we het vroeger vooral hadden over anticonceptie, gaat het nu ook over plezierig vrijen", duidt Mestdagh. "Naast condooms, spiraaltjes en de pil laten we ook een vibrator zien, of glijmiddel en massage-olie."

En het CGSO wil blijven evolueren. "We waren tot nu toe vooral actief in scholen en voorzieningen, maar willen in de toekomst vaker ook het ruime publiek aanspreken", zegt Chris Mestdagh daarover. "We maken van onze verjaardag gebruik om de daad bij het woord te voegen met een reeks activiteiten. In oktober organiseren we een lezing over abortus en in het najaar is er "Tussen de lakens" met Chloé Debie. Chloé is een bekende seksuologe die het zal hebben over seks vandaag en de toekomst van seks. We zullen ook letterlijk met ons publiek onder de lakens kruipen.

Meer info over CGSO en de geplande activiteiten vind je op cgso.be