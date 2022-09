Liz Truss spreekt voor het eerst als premier de Britse natie toe: "Ik ben vastberaden om te presteren"

De gloednieuwe premier Liz Truss heeft zopas voor haar nieuwe ambtswoning aan Downing Street 10 in Londen, en tussen twee regenvlagen door, haar eerste speech als eerste minister gegeven. Truss nam eerder vandaag het premierschap over van Boris Johnson. De to-dolijst van de premier puilt echter over met zaken die dringend haar aandacht vergen. Niet alleen wordt het Verenigd Koninkrijk geteisterd door een zware energiecrisis, ook de hoge levensduurte, de economische recessie en internationale kwesties vereisen dringende actie.

Nadat ze haar voorganger Boris Johnson nog eens in de bloemetjes gezet had, benadrukte Truss in haar speech waar ze de komende weken en maanden op wil focussen. Daarbij legt ze de nadruk op drie elementen: ten eerste wil ze de Britten weer aan het werk zitten, ten tweede wil ze de energiecrisis aanpakken en ten slotte wil ze ook focussen op gezondheidszorg.