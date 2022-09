Derde verdachte aangehouden in onderzoek dubbele moord Kraainem

Er is een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dubbele moord in Kraainem op een 46-jarige vrouw en haar 17-jarige dochter. Vorige week werd de stiefvader en partner van de slachtoffers opnieuw opgepakt, samen met een tweede verdachte, die de moorden zou hebben gepleegd. De derde verdachte zou de eerste twee met elkaar in contact hebben gebracht.