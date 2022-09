"Duty of Care" van Nic Balthazar in filmzalen: klimaatadvocaat strijdt tegen Nederlandse staat en oliegigant Shell

De film is er niet voor doemdenkers, maar geeft een sprankeltje hoop en dat kwam ook uit de reacties op de avant-première gisteren in de Sphinx in Gent: "Het is zo'n wereldwijd probleem en dan denk je: wat kan ik daar aan doen. Maar de film toont dat iedereen wel iets kan doen. De ene is advocaat, iemand is architect, iemand anders is ingenieur en de volgende is filmmaker. We kunnen allemaal iets doen", eindigt Balthazar.

Hieronder de trailer van de film "Duty of Care":