"Eeklo Trap 't Af": eerste studentenfestival voor scholieren in Eeklo

Wie naar het festival wil, betaalt 1 euro. "Een symbolische euro", lacht Smet, "daarmee willen we uitstralen dat iedereen welkom is." Er zijn al heel wat ticketjes in voorverkoop gegaan, weet hij. Nu al een succes dus. Betekent dat dat het festival een blijver wordt? "Voorlopig is het eenmalig", knipoogt schepen Smet. "Maar wat niet is, kan nog komen."

Het studentenfestival ‘Eeklo Trap’t Af’ vindt plaats op de buitenterreinen van het Sportpark, in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat in Eeklo van 12.00 tot 22.00 uur.