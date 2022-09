Extra noodwoning in Hasselt: "Bedoeld voor ex-gedetineerden die na vrijlating nog geen onderdak hebben"

"Vanaf het moment dat mensen de gevangenis mogen verlaten, worden ze door verschillende partners begeleid", zegt schepen Erdogan. "De ex-gedetineerde heeft op dat moment zijn straf uitgezeten. We willen hen helpen om de draad van hun leven weer op te pikken. Dat doen we samen met de gevangenis en met het CAW. Als stad kunnen we ex-gedetineerden een tijdlang opvangen in de nieuwe noodwoning. Dat kan maximum een half jaar."