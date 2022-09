Galaxa uit De Rode Ridder krijgt vanaf vandaag eigen stripreeks: Antwerpse scenarist maakt er geen "flauwe trees" van 

Daarom moest van Gucht niet lang nadenken toen Standaard Uitgeverij hem vroeg een spin-off met Galaxa in de hoofdrol te maken. “Het was een hele uitdaging, omdat ik er iets mee wilde doen dat niet in de lijn van de verwachtingen lag. In De Rode Ridder is Galaxa een hulpeloze deerne. Zo hangt ze bijvoorbeeld vastgeketend aan een rots. Ik heb van haar geen “flauwe trees” gemaakt, maar een krachtige jongedame. Een soort superheld.”