Grote muurschildering in Eisden-tuinwijk voor 100ste verjaardag van mijnontginning in Eisden 

Het is vandaag precies 100 jaar geleden dat in Eisden de mijn openging. Om dat te herdenken werd er een muurschildering aangebracht op de grote schoolgevel van basisschool de Griffel in Eisden-Tuinwijk. Voor de afbeelding is een foto gebruikt waarop een aantal mijnwerkers van verschillende origine staan, maar eigenlijk is de muurschildering een eerbetoon aan alle mijnwerkers.