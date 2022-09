Grote rookontwikkeling bij brand in transportbedrijf Schapmans in Beringen

De brand bij het transportbedrijf in Paal ontstond maandagavond rond half 8. Bij slijpwerken in de bedrijfshal was olie in brand geschoten en dat is niet makkelijk te blussen. De brandweer rukte meteen met de grote middelen uit.

"Er was veel rookontwikkeling in de hal en het duurde een tijdje voor de brand in kaart kon worden gebracht", legt burgemeester Thomas Vints (CD&V) van Beringen uit. "Het was ongelooflijk warm en de brandweermannen hadden weinig zicht in de hal. Uiteindelijk slaagden ze er toch in om het vuur onder controle te krijgen."