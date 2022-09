Huisjesmelker opgepakt in Leopoldsburg: "Mensen verbleven er in erbarmelijke omstandigheden"

Er kwam een eigenaar in beeld die meerdere panden in bezit had en die panden ook bleek te verhuren aan mensen die het sociaal-economisch minder breed hadden. "Hij buitte die mensen uit door aan die mensen geld te vragen om in die panden te verblijven", gaat Cenens verder. "Gisteren hebben we in samenwerking met de federale recherche en Wooninspectie Vlaanderen de panden bezocht. Sommige panden waren volledig onbewoonbaar, andere hadden verschillende gebreken."