Iconisch bootgebouw in Schoten verdwijnt: van seksclub tot zwembad met zeehond

In Schoten zal het iconische gebouw in de vorm van een boot binnenkort verdwijnen. Een projectontwikkelaar plant er 9 woningen langs de vaart. "Het opvallende gebouw is in het begin van de jaren 30 gebouwd door de betonkoning van Schoten: Bob Klint. Vandaar de naam Boby-land", vertelt Bob Chabot van de Schotense heemkundige kring Scot.

"Tot in de jaren 70 was Boby-land een populaire toeristische trekpleister voor mensen die er kwamen zwemmen. Niet in de Schotense vaart maar in een ondiep zwembad naast het gebouw. Dat was commercieel interessanter om ook eten en drinken te verkopen. Ook de schoolkinderen uit de omgeving maakten gebruik van het plonsbad", zegt Chabot. "Ooit zwom er zelfs een echte zeehond in het ondiepe bassin. Jeanine was haar naam. Toen het beest stierf, heeft men er een standbeeld van gemaakt", zegt Chabot. Dat standbeeld zie je op archieffoto's onderaan dit artikel.