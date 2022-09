Infraroodverwarming alternatief om energieprijzen te drukken?

Een infraroodverwarmingstoestel werkt met elektrische stralingswarmte en kan gericht kamer per kamer ingezet worden. In sommige gevallen bespaar je op die manier tot 40 procent van je energiefactuur, in combinatie met zonnepanelen ligt de winst nog hoger”, maakt Surmont zich sterk. “Veel hangt natuurlijk af van hoe je de verwarming inzet. Veel mensen zien het niet meer zitten om heel hun woning te verwarmen in de winter, maar kiezen voor een aantal kamers. Net zoals onze grootouders nog deden met een kacheltje. In zo’n geval is een infraroodtoestel uitermate geschikt!”