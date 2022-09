Eerste armen worden vandaag weer geprikt, maar is het vaccin nu ook beter? Vijf vragen over de nieuwe coronabooster

Omikron is minder gevaarlijk dan de deltavariant van vorig jaar. Virologen schatten in dat omikron ongeveer even gevaarlijk is als de oorspronkelijke wuhanvariant. Die wuhanvariant leverde in 2020 nochtans veel problemen op. We merken het nu gewoon veel minder omdat de groepsimmuniteit erg is toegekomen. De grote meerderheid van de Vlamingen is gevaccineerd, of is besmet geweest of allebei. Dat maakt dat veel minder mensen in het ziekenhuis terecht komen of overlijden.

Volgens Steven Van Gucht is het net daarom belangrijk om die immuniteit hoog te houden. "Zeker bij ouderen en kwetsbare mensen moeten we die immuniteit onderhouden, versterken en verbreden."