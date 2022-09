Jean-Paul Meus uit Wilrijk raapt al 2.316 dagen elke dag 10 minuten zwerfvuil op: "Stad Antwerpen roept nu ook op om mee te doen"

Jean-Paul is er 6 jaar en 4 maanden geleden mee begonnen. Hij startte met zijn actie op zakenreis. "Ik was op Bali en zag er op een strand enorm veel rotzooi liggen. Er kwam een zakje voorbijgewaaid. Ik ben dat beginnen te vullen en heb het leeg gemaakt in mijn hotelkamer. Ik vroeg wat ze ermee deden en toen bleek dat het vuilnis werd opgehaald, vermalen, op een schip geladen en dan op zee werd het in het water gegooid. Onvoorstelbaar."