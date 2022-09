Drugscrimineel "Bolle Jos" ziet er mogelijk anders uit: politie verspreidt nieuw beeldmateriaal

Leijdekkers is ook in ons land geen onbekende. Zo duikt de haven van Antwerpen op in allerlei strafdossiers met zijn naam. Daarnaast is hij volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie vermoedelijk ook betrokken bij de verdwijning en dood van Naima Jillal. De vrouw – eveneens actief in de drugshandel – verdween in 2019 nadat ze in Amsterdam in een auto stapte. In berichten rond haar verdwijning die de politie kon onderscheppen, dook de naam Leijdekkers op. Hij zou een rol gespeeld hebben en zelfs verantwoordelijk zijn voor haar verdwijning.