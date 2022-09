Zie jij ook steeds meer appartementen bij jou in de buurt? Bekijk hier de "appartementisering" in jouw gemeente 

"6 hectare, of ongeveer 12 voetbalvelden." Dat is hoeveel open ruimte we elke dag innemen in Vlaanderen, zegt Tom Coppens, professor ruimtelijke ordening aan de UAntwerpen. "Als dat toeneemt, zal binnenkort 40 procent van de open ruimte in Vlaanderen bebouwd zijn", zegt de professor.

Inderdaad, in Vlaanderen is nog steeds de lintbebouwing en de verkaveling aan zet. Daarvoor bestaan mooie woorden als "verlinting" of "verrommeling" van onze open ruimte. Toch zijn er verschillende factoren die nu ook al zorgen voor "verdichting" of - nog zo'n woord - "inbreiding". Dat betekent dat we dichter en hoger gaan wonen, meer in dorpskernen, en meer in appartementen.