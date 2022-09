Kernkabinet zit vanavond samen over steunmaatregelen voor energiefactuur: dit ligt op tafel

"Er zijn verschillende mogelijkheden om de mensen te helpen die momenteel geen recht hebben op het sociaal tarief", zegt vicepremier Petra De Sutter (Groen). "Het gaat dan over de mensen die geen recht hebben op het sociaal tarief en minder verdienen dan 2.500 euro bruto per maand. De groep die daaronder ligt is absoluut onvoldoende beschermd wat koopkracht betreft. Welk mechanisme we gaan kiezen, is nog geen uitgemaakte zaak."