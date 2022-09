Kostuumatelier van de stad Brugge maakt 100 nieuwe jasjes om zwanen te vervoeren

De nieuwe jasjes hebben niet alleen een andere kleur: ze zijn nu blauw in plaats van wijnrood. Ze zijn ook iets groter. De voorbije maanden zijn de zwanen namelijk wat bijgekomen.

"Het principe is simpel", vertelt naaister Natascha, "die vestjes zijn een rechthoek met twee openingen en een velcro. Je kan dat doek rond de zwaan plooien zodat de vleugels netjes samen blijven en dan zijn ze rustig. Maar hoe simpel het er ook uitziet, het is veel werk. Om de vestjes duurzaam te maken zijn ze op verschillende punten versterkt. En 't is heel wat prutswerk om het allemaal genaaid te krijgen." Een geduldwerkje dus, waar Natascha en haar collega Greta trots op zijn. "Om eerlijk te zijn", zegt Greta, "toen ze ons vroegen om zwanenjasjes te maken, dacht ik eerst dat het kinderkostuumpjes zouden zijn. Later pas kwam het besef dat het wel degelijk voor de zwanen was. Maar 't was een leuke opdracht, waar we veel van geleerd hebben."