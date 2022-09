Lichamen in Britse waterput blijken slachtoffers van middeleeuwse antisemitische slachtpartij

In tegenstelling met andere massagraven, waar de lichamen doorgaans op een ordelijke manier bijgezet zijn, lagen de lichamen hier door elkaar en in vreemde posities, wat liet vermoeden dat ze kort na hun dood in de waterput gegooid waren met hun hoofd eerst. Dat kon wijzen op de mogelijkheid van een gewelddadige dood.

Ian Barnes, een geneticus aan het Natural History Museum in Londen, kwam voor het eerst met de overblijfselen in contact in 2011, toen hij aan het werken was voor de BBC aan de documentairereeks 'History Cold Case'.

"Eerst dachten we dat het waarschijnlijker was dat ze het slachtoffer waren geworden van een soort plaag, een epidemie, van hongersnood, zoiets", zei Barnes die de corresponderende auteur is van de studie.

"Het is meer dan 10 jaar geleden sinds we begonnen te bekijken wie deze mensen waren en de technologie heeft eindelijk onze ambitie bijgebeend", zo zei hij. "Onze belangrijkste taak was de identiteit van deze individuen op het etnische niveau vast te stellen."

Eerst stelden de onderzoeken met koolstofdatering vast dat de datum van de overlijdens tussen 1161 en 1216 van onze tijdrekening viel. De late 12e eeuw en het begin van de 13e eeuw is een periode waarin er verschillende goed gedocumenteerde uitbraken van antisemitisch geweld in Engeland plaatsvonden - opnieuw een reden voor de onderzoekers om te denken aan een mogelijke gewelddadige dood.