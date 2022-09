Maaseik heeft plannen voor bouw van fietsbrug en wandelboulevard in Neeroeteren

Momenteel loopt er ook een studie naar de Zuid-Willemsvaart om ook het vaartoerisme aantrekkelijker te maken: “We moeten die Zuid-Willemsvaart veel meer gebruiken om de toeristische recreatieve boottochten in de kijker te zetten, want het is een mooie route. Iedereen denkt dat je daarvoor in Frankrijk moet zijn, maar je kan dat gewoon ook in Limburg beleven. Je hebt 't Eilandje waar een aantal boten kunnen aanmeren en we zijn aan het overwegen om verderop ook nog een aanmeerplek te maken. Je kan er ook kajakken en waterfietsen.”