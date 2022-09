Man uit Zottegem probeert gsm uit riool te vissen en stikt door dampen

Dat de giftige gassen die uit een rioolputje ontsnappen levensgevaarlijk zijn, is afgelopen weekend helaas gebleken in Zottegem. Een man (48) die, toen hij van de kermis terugkwam, z'n gsm in het riool liet vallen, opende het riooldeksel en probeerde z'n telefoon nog op te vissen, maar dat werd hem fataal. Hij werd bevangen door de rioolgassen en stikte uiteindelijk. Wendy Francken, directeur van Vlario, het Vlaams Kenniscentrum rond Rioleringen en Afvalwaterinzameling bevestigt dat de kans reëel is dat je bevangen wordt door de gassen: "Het is spijtig als er iets in het riool valt, maar het is het niet waard om erachter aan te gaan."