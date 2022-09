Meer dan 760 bezwaarschriften voor mogelijke gascentrale in Tessenderlo

Het tweede openbaar onderzoek naar de mogelijke nieuwe gascentrale in Tessenderlo is afgerond en heeft zo'n 60 nieuwe bezwaarschriften opgeleverd. In totaal zijn er, nadat er ook al een eerste openbaar onderzoek is gevoerd, nu meer dan 760 bezwaarschriften ingediend tegen de centrale. Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) beslist eind deze maand of de centrale er komt of niet.