Meldpunt voor modder op de weg moet Damme en Knokke-Heist verkeersveiliger maken

De politie van Damme en Knokke-Heist gaat extra controles invoeren om modder op de weg op te sporen. De politie steunt daarmee een campagne van de provincie West-Vlaanderen om de wegen proper en op die manier veilig te houden.

Naast die controles komen er ook twee meldpunten waarop mensen kunnen verwittigen als de weg er modderachtig bij ligt. De politie gaat dan op zoek naar de vervuiler, zodat die zelf de weg weer kan opruimen. "Dat is niet altijd gemakkelijk", bekent Isolde Van Eenooghe van de politie, "al weten we vrij goed welke wegenwerken er in de buurt zijn en welke landbouwers er grond hebben in de omgeving."