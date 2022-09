184 migranten onderschept op het Kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk

Migranten proberen steeds vaker om met gammele bootjes het Kanaal over te steken. Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken meldde eerder dat tussen 1 januari en 13 juni 20.000 migranten een poging hadden ondernomen om de zeestraat over te steken. Dat is een stijging met 68 procent in vergelijking met een jaar eerder.