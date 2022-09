Nieuwe Britse premier Liz Truss presenteert opvallend diverse regering: niet één witte man in sleutelpositie

Kwasi Kwarteng, wiens ouders in de jaren 60 vanuit Ghana terechtkwamen in het Verenigd Koninkrijk, wordt de nieuwe minister van Financiën. Hij is de eerste zwarte man in die functie. Onder Truss' voorganger Boris Johnson was hij nog minister van Economische Zaken. In economisch zware tijden - energiecrisis, hoge levensduurte, recessie - wacht hem een uitdagende opdracht.