"Ritueel" en "Tori et Lokita": de beste films van de week zijn van Belgische makelij

Kiki is een duikster bij de politie, gespecialiseerd in forensisch duiken. Als ze in het kanaal van Brussel een afgehakte hand opvist, komt ze in contact met hoofdinspecteur Nick Cafmeyer. Die denkt aan een afrekening in een drugsmilieu, maar Kiki vermoedt als snel dat er een link is met Congo. Haar grootouders waren werkzaam in de voormalige Belgische kolonie, en zij ziet verbanden die anderen niet zien. Het spoor leidt naar een multinational, die zijn fortuin in Afrika heeft opgebouwd. Kiki zet een aantal gebeurtenissen in gang die haar naar adem zullen doen happen.