Onderzoek UGent en UZ Gent toont dat 90 procent van slechthorende baby's wordt gescreend op evenwichtsproblemen

In het "oplossen" van de gehoorproblemen op zich, staan de wetenschappers al vrij ver, bijvoorbeeld met een cochleair implantaat (waardoor doven en slechthorenden gedeeltelijk weer kunnen horen, nvdr), maar: "dat is afhankelijk van waar het gehoorverlies zich bevindt. Men is op dit moment wel al bezig met wetenschappelijk onderzoek naar een vestibulair implantaat, dat is een evenwichtsimplantaat. Maar dat is enkel nog studiegebonden en voor volwassenen. Voor kindjes zal dat onderzoek nog even duren", legt Leen Maes uit.