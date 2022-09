Opbrengst maïs en gras door droogte dit jaar de helft lager dan andere jaren

Om een precies beeld te krijgen van de volledige schade aan de maïs is het wachten tot de oogst. Intussen is wel al duidelijk dat de opbrengst beduidend lager zal liggen dan de vorige jaren.

“We maken een ruwe schatting omdat je op de velden korrel- en silomaïs door elkaar ziet”, zegt Sander Palmans van het proefcentrum voor landbouw in Bocholt. “Er is duidelijk wel een mindere opbrengst want de maïs heeft heel veel last gehad van de droogte. Het grootste probleem heeft zich gesteld tijdens de zomer omdat op dat moment de kolf gevormd moest worden. Maar door het gebrek aan vocht heeft die kolf niet veel maïskorrels kunnen voortbrengen. Daardoor zullen opbrengst en kwaliteit dit jaar veel minder zijn.”