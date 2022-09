Dronken fietser gered uit gracht in Koekelare: "Enkel zijn arm stak nog uit"

Rond 19.30 uur reed de fietser langs de Belhuttebaan in Koekelare. De man woont er en ging met zijn fiets nog een dagschotel halen. Op de terugweg liep het mis: "De man stuurde zijn fiets recht de gracht in", zegt politiecommissaris Geert Provoost van zone Polder. "Het is een diepe gracht naast het fietspad. Door de regen stond er slijk in de gracht. De man verdween bijna volledig in modder. Enkel zijn arm stak nog uit."

Het lukte de man niet om zelf uit de gracht te geraken. Maar een voorbijganger had alles gezien en belde de hulpdiensten. De politie, brandweer, ziekenwagen en een MUG-arts snelden ter plaatse om de man te redden. "De fietser was licht gewond en was duidelijk onder invloed, maar hij stelt het goed", besluit commissaris Provoost.