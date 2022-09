In ongeveer 1 op de 5 pepervaatjes zit meer dan gemalen peper alleen: "Iedereen heeft recht op eerlijk product"

De resultaten over de gemalen peper komen uit een grootschalig onderzoek van de Europese Commissie waarin frauduleuze praktijken bij het op de markt brengen van verschillende kruiden en specerijen onderzocht werden. Stalen uit alle regio's van Europa die verkocht worden in de winkel werden in het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (in het laboratorium in Geel) geanalyseerd om te ontdekken wat er precies in zit. Het Onderzoekscentrum is gespecialiseerd in de analyse van voedingsstalen.