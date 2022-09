Parcours wielerwedstrijd "N8" in Brasschaat wordt verkend door 1.000 schoolkinderen om hun fietsvaardigheid te testen

Het intiatief is een onderdeel van de verkeersactie "Veilig naar School". "Het is belangrijk dat de kinderen in groep leren fietsen en dat kunnen ze dan hier op een verantwoorde manier oefenen. Zo kunnen ze later in het schooljaar veiliger de fiets gebruiken om bijvoorbeeld ook met de klas op uitstap te gaan", zegt schepen van jeugd en sport Adinda Van Gerven (N-VA). "De kinderen kunnen zo ook wat het wielerfeest beleven maar we willen er iets educatief aan koppelen. We zullen de kinderen ook duidelijk maken dat hun fiets in orde moet zijn. We frissen ook de verkeersregels nog eens op."