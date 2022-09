Man uit Langemark-Poelkapelle opgepakt die voorkomt in filmpje van zogenaamde "pedojager"

In het filmpje is te zien hoe de man uit Langemark-Poelkapelle in het bos staat te wachten op het 13-jarige meisje. Maar dat meisje blijkt in werkelijkheid een Nederlander te zijn die pedoseksuelen in de val lokt. De Nederlander confronteert en vernedert de West-Vlaming, onder meer door hem te doen pompen. Daarna stuurt hij hem weg met de boodschap dat hij het filmpje op sociale media zal zetten.

Het parket bevestigt dat er een onderzoek loopt en dat de man ondertussen is opgepakt voor verhoor. Maar verder wil het geen details kwijt. Het roept mensen ook op om het recht niet in eigen handen te nemen.