PXL-studenten ergotherapie en groenmanagement ontwerpen therapietuinen voor zorgboerderij in Maastricht

Zoals het woord zelf zegt, is het de bedoeling dat er therapie kan gegeven worden in een therapietuin. Hier focussen de studenten ergotherapie op. De studenten groenmanagement richten zich op de indeling van de tuin. Door deze samenwerking leren de studenten heel wat bij over elkaars studierichting. "Ik leer van alles bij over de sociale sector", zegt student groenmanagement Ferre Knevels. "Dat sociale komt minder voor in onze lessen, dus het is interessant om eens te werken aan een project waarbij je rekening moet houden met dat aspect."

Ook Wout Vandormaal, student ergotherapie, vindt het een boeiende samenwerking. "Ergotherapeuten focussen zich op het sociale, maar we kennen niets van planten. Door samen te werken aan een therapietuin met studenten groenmanagement leren we welke plant in welke omgeving kan gedijen."